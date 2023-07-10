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  4. Dehşete düşüren kaza! 4 kişi yanarak can verdi

Dehşete düşüren kaza! 4 kişi yanarak can verdi

Batman'da şarampole yuvarlanan ve alev alan kamyondaki 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

Dehşete düşüren kaza! 4 kişi yanarak can verdi - Resim: 1

Kaza, saat 02.00 sıralarında merkeze bağlı Çayüstü köyü Kantar Köprüsü yakınında meydana geldi. Gerçüş ilçesinden Batman’a seyir halinde olan A.Ö. (27) yönetimindeki buğday yüklü kamyon, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. 

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Dehşete düşüren kaza! 4 kişi yanarak can verdi - Resim: 2

Kazanın ardından kamyonda yangın çıktı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 

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Dehşete düşüren kaza! 4 kişi yanarak can verdi - Resim: 3

Yangının ardından yapılan kontrolde sürücü A.Ö. ile kamyonda bulunan B.Ö. (18 ), Ş.M. (43) ve M.Y.Ö.’nün (18) öldüğü belirlendi. 

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Dehşete düşüren kaza! 4 kişi yanarak can verdi - Resim: 4

Vücutlarında yanıklar oluşan ve ağır yaralanan kamyondaki O.Ö. (43 ) ve V.Ö. (20), ilk müdahalelerinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. 

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