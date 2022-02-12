Dehşete düşüren kaza! Kamyonete çarpan otomobil üçe bölündü
Trabzon'da kontrolden çıkarak kamyonete çarpan otomobil, üçe bölündü. Kazada otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, kamyonetteki 3 kişi de yaralandı.
Trabzon'da kamyonete çarparak üçe bölünen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
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Kaza, dün akşam Araklı ilçesi Karadeniz Sahil yolunda meydana geldi. Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesi'nden çıkıp yola girmek isteyen 35 yaşındaki Hamit Ç. yönetimindeki otomobil, kamyonete çarptı.
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Yolda 20 metre sürüklenen otomobil üçe bölünürken, kamyonet de savruldu. Kazada parçalanan otomobilden fırlayan Hamit Ç. hayatını kaybetti, kamyonetteki 3 kişi ise yaralandı.
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İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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