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  4. Dehşete düşüren kaza! Kamyonete çarpan otomobil üçe bölündü

Dehşete düşüren kaza! Kamyonete çarpan otomobil üçe bölündü

Trabzon'da kontrolden çıkarak kamyonete çarpan otomobil, üçe bölündü. Kazada otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, kamyonetteki 3 kişi de yaralandı.

Dehşete düşüren kaza! Kamyonete çarpan otomobil üçe bölündü - Resim: 1

Trabzon'da kamyonete çarparak üçe bölünen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. 

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Dehşete düşüren kaza! Kamyonete çarpan otomobil üçe bölündü - Resim: 2

Kaza, dün akşam Araklı ilçesi Karadeniz Sahil yolunda meydana geldi. Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesi'nden çıkıp yola girmek isteyen 35 yaşındaki Hamit Ç. yönetimindeki otomobil, kamyonete çarptı.

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Dehşete düşüren kaza! Kamyonete çarpan otomobil üçe bölündü - Resim: 3

Yolda 20 metre sürüklenen otomobil üçe bölünürken, kamyonet de savruldu. Kazada parçalanan otomobilden fırlayan Hamit Ç. hayatını kaybetti, kamyonetteki 3 kişi ise yaralandı.

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Dehşete düşüren kaza! Kamyonete çarpan otomobil üçe bölündü - Resim: 4

İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.  

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