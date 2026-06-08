Dehşete düşüren olay: İnşaat işçisi, baltayla 3 kişiyi ağır yaraladı!

İnşattaki Tartışma Kanlı Bitti

İnşaatta işçi olarak çalışan 36 yaşındaki Ş.D., kendisiyle aynı inşaatta çalışan 45 yaşındaki eniştesi Z.A. ve yanlarında bulunan 74 yaşındaki O.F. ile henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışmaya girdi. Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Ş.D., öfkesine hakim olamayarak eline geçirdiği baltayla Z.A. ve O.F.'ye saldırdı. Vücutlarının çeşitli yerlerine aldıkları balta darbeleriyle iki şahıs da kanlar içinde yere yığıldı.