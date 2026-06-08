Dehşete düşüren olay: İnşaat işçisi, baltayla 3 kişiyi ağır yaraladı!
Sivas'ta psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Ş.D., eniştesi dahil 3 kişiyi baltayla ağır yaraladı. Olayda, durakta servis bekleyen bir kadın da saldırının hedefi oldu. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansırken, şüpheli gözaltına alındı.
Sivas, sabah saatlerinde akıllara durgunluk veren bir şiddet olayına sahne oldu. Ahmet Turan Gazi Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bir inşaat işçisi, eline aldığı baltayla adeta terör estirdi. Biri durakta servis bekleyen bir kadın olmak üzere toplam üç kişiyi ağır yaralayan şahıs, emniyet güçlerinin hızlı müdahalesiyle yakalanarak gözaltına alındı.
İnşattaki Tartışma Kanlı Bitti
İnşaatta işçi olarak çalışan 36 yaşındaki Ş.D., kendisiyle aynı inşaatta çalışan 45 yaşındaki eniştesi Z.A. ve yanlarında bulunan 74 yaşındaki O.F. ile henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışmaya girdi. Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Ş.D., öfkesine hakim olamayarak eline geçirdiği baltayla Z.A. ve O.F.'ye saldırdı. Vücutlarının çeşitli yerlerine aldıkları balta darbeleriyle iki şahıs da kanlar içinde yere yığıldı.
Saldırgan Duraktaki Kadına Yöneldi
Olay yerinden koşarak uzaklaşmaya çalışan saldırganın öfkesi dinmedi. Ş.D., inşaat bölgesinden bir süre ilerledikten sonra, yaşananlardan tamamen habersiz bir şekilde yol kenarındaki durakta iş servisini bekleyen H.N. isimli kadını hedef aldı. Baltayla talihsiz kadına da saldıran şüpheli, çevredeki vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı.İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi yönlendirildi.
Şüpheli Gözaltında
Sağlık ekipleri, olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından durumu ağır olan Z.A., O.F. ve H.N.'yi ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere acil olarak kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.