Dekoratif şömine bomba gibi patladı, alevler içinde kaldı: ''Kimse bu ürünü evine sokmasın''

"Ne kadar güzel diye internetten sipariş verecektim"

‘Ufacık, dekoratif, minnacık bir şömine düşünün, bir bomba etkisi oluşturdu' diyerek sözlerine devam eden Y., "Eşim patlama esnasında orada değildi, mutfaktan sesi duyunca koştu, diğer arkadaşlarım da ayaktaydı. O ürün direkt bana patladı. Arkadaşlarım bu kadar yandığımı da fark etmedi. Ben alev alev yanıyordum. Komple kolumda dirsekten altım yandı çünkü o patlayınca refleksle yüzüme götürdüm. Göğüs altı bölgem kasıklara kadar komple yandı. Bu patlamadan 5 dakika öncesine kadar konuşuyorduk, internetten bakıyordum daha üçgenleri, uzunları vardı sipariş verecektim, bunu konuşuyorduk. Ne kadar güzel ambiyansı var diye, bunun üzerine olması şaka gibiydi. Kimse evine bu ürünü sokmasın, evet çok güzel görünüyor ama hiç göründüğü kadar masum değil, inanılmaz tehlikeli bir ürün. Çok dikkatli olmalarını öneririm. Minnacık, bir ürün evdeki her şeyi yaktı" şeklinde konuştu.