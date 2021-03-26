''Delikanlı'' Fırat'ın ilk vukuatı değilmiş!
Kocaeli'de kendisi gibi işitme engelli olan bir kişiyi darp ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan ''Delikanlı'' lakaplı Fırat K.'nin yeni şiddet görüntüleri ortaya çıktı.
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde engelli bir genci öldüresiye döven ve polis ekiplerince gözaltına alınan Fırat K.’nin yeni şiddet görüntüleri ortaya çıktı.
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Engin E. isimli bir engelli vatandaşı acımasızca döven Fırat K.’nın görüntüleri sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.
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Kendisinin de işitme ve konuşma engelli olduğu öğrenilen Fırat K., dün Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
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Ters kelepçe ile emniyete götürülen zanlı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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