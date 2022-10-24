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Delinin zoruna bak! 20 dakikada 21 aracın lastiğini kesti

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 18 yaşındaki Güray Ş., 20 dakikada park halindeki 21 aracın lastiğini kesti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Delinin zoruna bak! 20 dakikada 21 aracın lastiğini kesti - Resim: 1

Olay, dün sabah saatlerinde Zekai Gümüşdiş Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde meydana geldi. Elindeki bıçak bulunan bir kişi, park halindeki araçların lastiklerini keserek yürüdü. 

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Delinin zoruna bak! 20 dakikada 21 aracın lastiğini kesti - Resim: 2

20 dakika içinde 21 araca zarar veren şüpheli çevredeki güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

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Delinin zoruna bak! 20 dakikada 21 aracın lastiğini kesti - Resim: 3

İhbarla harekete geçen polis, güvenlik görüntülerinden şüphelinin Güray Ş. olduğunu belirledi. 

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Delinin zoruna bak! 20 dakikada 21 aracın lastiğini kesti - Resim: 4

Güray Ş. gözaltına alınırken, suç aleti bıçak da ele geçirildi. Emniyette suçunu itiraf eden Güray Ş., alkolün etkisi ile araç lastiklerini kestiğini söyledi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

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