Delta varyantı için en kapsamlı araştırma yayınlandı! Sonuç hiç iç açıcı değil...
Koronavirüsün Delta varyantı ile ilgili yapılan en kapsamlı araştırmanın sonuçları yayınlandı. Koronavirüsün Delta varyantının, 8 kat daha güçlü olduğu açıklandı.
İlk olarak 2019'un son günlerinde hayatımıza giren koronavirüs (Kovid-19) dünya genelinde 200 milyona yakın kişiye bulaştı. Eski normallerimizi terk etmemize neden olan virüs nedeniyle küresel ölümler ise 4 milyonu geçti.
Yaklaşık 2 yıldır hayatımızda olan Kovid-19 şimdi de varyantlar ile gündemde. Koronavirüsün ilk kez Hindistan'da görülen ve 'Delta' adı verilen tipi tüm dünyada yayılmaya ve vaka sayılarını artırmaya devam ediyor.
Haliyle son dönemin en merak edilen sorusu da 'Aşılar bu varyanta karşı ne kadar etkili? Bu soruya yanıt verebilmek için dünyanın farklı noktalarında pek çok araştırma yapıldı.
O araştırmalara bir yenisi daha eklendi. Konu ile ilgili en detaylı bilimsel araştırmanın sonuçları yayınlandı. Ancak sonuç pek de iç açıcı değil!