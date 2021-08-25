Delta varyantı için korkutan araştırma: 300 kat daha tehlikeli!

Araştırma, Delta varyantı ile enfekte olan bin 848 hastanın sahip olduğu viral yük ile Delta dışında corona virüs taşıyan 22 bin 106 kişi karşılaştırılarak yapıldı. YÜKSEK VİRAL YÜK, DAHA KOLAY BULAŞMA ANLAMINA GELİYOR Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Ajansı (KDCA) tarafından yapılan açıklamada, miktarın zamanla kademeli olarak azaldığı bildirilirken, dört günde 30 kata ve dokuz günde 10 kata kadar ve 10 gün sonra diğer varyantlarda görülen seviyelere indiği bildirildi.