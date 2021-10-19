Delta varyantından çok daha tehlikeli! Yeni kabusun adı: AY.4.2
İngiltere'de bilim insanları tarafından mercek altına alınan koronavirüsün ''AY.4.2'' isimli varyantının, diğer varyantlara göre daha bulaşıcı olduğu tespit edildi.
2019'un son günlerinde hayatımıza giren Koronavirüs (Kovid-19) 5 milyona yakın can mal oldu.
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Vaka ve ölüm sayıları Delta varyantı nedeniyle dünyanın bazı bölgelerinde artmaya devam ederken kötü haber İngiltere'den geldi.
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Financial Times'ta yer alan habere göre, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) 'endişe verici' olarak sınıflandırdığı Delta varyantı mutasyona uğradı.
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'AY.4.2' isimli Delta varyantı mutasyonunu mercek altına alan bilim insanları, AY.4.2’nin diğer varyantlara göre yüzde 10 ile 15 daha bulaşıcı olduğu belirledi.
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