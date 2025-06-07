DEM Parti ile MHP 2. kez bayramlaştı: Demli çay esprisi güne damgasını vurdu
Kurban Bayramı dolayısıyla siyasi partiler arasında bayramlaşma programı devam ediyor. MHP ve DEM Parti "Terörsüz Türkiye" sürecinin başlamasının ardından ikinci kez bayramlaştı. Bayramlaşmaya ise Kendisine çay ikramı yapılan MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz'ın "Ben açık olanı rica etsem. Demli çay içmiyorum desem yanlış anlaşılacak" ifadeleri damgasını vurdu.
Kurban Bayramı’nın ikinci gününde siyasi partiler arasında bayramlaşma programı devam ediyor. MHP heyetinde Zuhal Topcu başkanlığında heyet ile DEM Parti'de MYK Üyesi Cemile Turhallı Balsak, PM Üyesi Fatma Koçyiğit Öner ve Milletvekili Zülküf Uçar'dan oluşan heyet bayramlaştı.Bayramların barışın konuşulduğu ve sağlandığı süreçler olduğunu aktaran DEM Parti Milletvekili Uçar, barışa dair de güçlü bir iradenin çıktığını ifade ederek, "Bu noktada barışa da demokrasiye de sahip çıkmamız gereken bir süreçteyiz. Sayın Bahçeli'nin öbür tarafta komisyon noktasındaki çıkışı da çok değerliydi. Komisyonun kurulması hem sürecin toplumsallaşması açısından hem de bu sürecin hukuki boyutuyla zeminini sağlamlaştırma açısından önemliydi" ifadelerine yer verdi.
Liderliğin en temel özelliklerinden bir tanesinin kararlı ve tutarlı olunması olduğunun altını çizen Topcu ise, "O zaman ne söylediyse aynen dikkat ettiyseniz tutarlı bir biçimde bunları devam ettirdi. Tabii bütün her şeyi bir kenara bırakıp eğer ülkenin geleceği bu milletin bu devletin geleceği söz konusu olduğunda kararlılıkla tutarlılıkla yapılması lazım. Tabii bu işin demin ifade ettiğiniz gibi bir tek Milliyetçi Hareket Partisi'yle yapılması da mümkün değil. Sizler de gerçekten önemli destek verdiniz. Biz de teşekkür ediyoruz. Dün yine Sayın Liderimizin bayram mesajında Sayın Alparslan Türkeş'in mezarından yaptığı çağrıda, ‘Evet, bu herkesin bütün partilerin Türkiye partisi olması lazım ve bunun için de çalışılması lazım.’ Burada siyaset yapıyoruz, burası için bu millet için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ve çözüm yeri de neresi aslında meclis. Orada bir uzlaşı içine girilmesi lazım. Artık kangren haline gelen bu problemin de çözülmesi lazım. Çok güzel başlangıçlar yapıldı ve devam da ediyor aslında. Başladı artık. Onun için de bütün gayretler de görülüyor. Kimlerin ne yaptığı, nasıl bir çaba içerisinde olduğu. Biz de size çok teşekkür ediyoruz. Zaten artık meclise de geçtikten sonra olayın daha hızlı bir şekilde devam edeceğini de düşünüyoruz" diye konuştu.
Bir bayrama daha sağlık ve mutluluk içerisinde ulaşmış olmanın mutluluğu içerisinde olduğunu belirten MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, birlik ve dirliğin bozulmamasını ve fırsat verilmemesini temenni ederek, "Programımızda ikinci ziyaret olan partiye gelmiş olduk. Tüm arkadaşlarımızın bayramını tebrik ediyoruz. Bu ülke ve bu ortak kaderi paylaşan bir millet birbirinden ayrılamaz. Etle tırnağın ötesine geçmiş. 40 yıl süren teröre rağmen evlilikler hiç kesilmemiş. Bu evliliklerden dünyaya gelmiş bir nesil var. Dolayısıyla biz bu çocukları ortadan ikiye bölemeyeceğimize göre muhakkak suretle kardeşlik hukukumuzu geliştireceğiz. Bizim manevi mihmandarlarımızın başında Ziya Gökalp gelir. Ziya Gökalp Diyarbakırlı bir ailenin evladıdır. Yaptığı çalışmalarda şöyle bir ifadesine rastladım; '17 yıl boyuncu Kürt'ü aradım karşıma hep Türk çıktı' der. Kürt ve Türk ortak kaderi paylaşan diğer etnik kökenli insanlar da ortak bir gelecek konusunda sorunları yoksa herkes Allah'ın emaneti, başımızın üstünde yeri var. Türk'ü sevmeyen Kürt, Kürt değildir. Kürt'ü sevmeyen Türk de Türk değildir. Türk'ün ve Kürt'ün birbirini sevmesi hem siyaseten hem de dinen farzdır. Terörsüz Türkiye, Genel Başkanımızın inisiyatifiyle başlayan bir fırsat olarak önümüzde duruyor" diye konuştu.
MHP'nin Kurban Bayramı'nı kutlayan DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Rüştü Tiryaki ise DEM Parti'nin önemli gün ve bayramlarda verdiği mesajlar olduğunu ifade ederek, "Biz mesajlarımızda inşallah barış gelir, huzur gelir deriz. Temennimiz o olur. Sanki bir bayram olacak gibi. Bizi heyecanlandıran bir süreç. Artık gözyaşını, kanı konuşmayacağımızı umuyoruz. Ülkemizin parası savaşa, silaha, çatışmaya değil huzura harcansın. Bu süreç belki de ülkenin bütün sorunlarını çözmeyecektir ama yeni bir iklimin olmasıyla öyle bir kapı açacağını düşünüyoruz, inanıyoruz. Bütün parti olarak tüm kademelerimizle halkımızın içindeyiz, sokaktayız. Bu ülkenin pek çok sorunu var ama bu sorunu çözebilirsek çok daha güçlü bir Türkiye oluruz. Orta Doğu'da sözü geçen belki de sadece bizim ülkemizde değil tüm bölgemizdeki sorunların çözümü için çok daha aktif rol oynayabilecek bir ülke, bir iklim oluşturabiliriz. Sonuna kadar bu süreci destekleyeceğiz. İlk sizi ağırlamak bizim için ayrıca değerli" ifadelerini kullandı.