DEM Parti MHP'yi ziyaret etti; ilk açıklama DEM'den geldi..

Bahçeli’ye görüşmede Meclis Başkanvekili Celal Adan ve Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız eşlik ederken, DEM Parti heyetinde ise Grup Başkanvekilleri Sezai Temelli ve Gülistan Kılıç Koçyiğit de yer aldı.