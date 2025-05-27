DEM Parti MHP'yi ziyaret etti; ilk açıklama DEM'den geldi..
MHP ile DEM Parti arasındaki buzların MHP lideri Bahçeli'nin eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan için yaptığı çağrı ile başlayan Terörsüz Türkiye süreciyle tamamen erimesinin ardından 2 parti arasındaki temaslar da devam ediyor. Bugün MHP'yi ziyaret eden DEM Parti heyetini kapıda MHP lideri Bahçeli bizzat karşıladı...
Kaynak: DHA / İHA
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de DEM Parti heyeti ile görüştü.
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terör örgütü PKK’nın silah bırakma ve fesih kararının ardından DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları ile görüştü.
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Bahçeli’ye görüşmede Meclis Başkanvekili Celal Adan ve Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız eşlik ederken, DEM Parti heyetinde ise Grup Başkanvekilleri Sezai Temelli ve Gülistan Kılıç Koçyiğit de yer aldı.
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Bahçeli, Meclisteki makamında gerçekleşen görüşmede DEM Parti heyetini kapıda karşıladı. Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü. Görüşmenin ardından Bahçeli, Bakırhan ve Hatimoğulları’nı yine kapıya çıkarak uğurladı.
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