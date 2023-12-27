DEM Parti önünde Türk bayraklı, sarı torbalı protesto

'MECLİSİMİZDE TERÖRİST GÖRMEK İSTEMİYORUZ'

TÜGŞAV Başkanı Lokman Aylar, grup adına açıklama yaptı. PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın cezaevinden çıkarılması söylemlerine tepki gösteren Aylar, "Bizler vatan için bedel ödeyen şehit aileleri ve kahraman gaziler olarak sonuna kadar devletimizin yanında ve her zaman devletimizin emrindeyiz. Devlet Başkanımıza, Gazi Meclisimizde bulunan milletimizin temsilcilerine sesleniyoruz. Sizler Meclisimizde gereken adımlar atın. Anayasa Mahkemesi, bu partileri kapatmazsa referandum yaparak, konuyu milletimizin vicdanına taşıyın. Artık Gazi Meclisimizde terörist görmek istemiyoruz" diye konuştu.