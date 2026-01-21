DEM Parti'nin korsan ''Suriye'' eylemine polis müdahalesi: Onlarca gözaltı ve yaralı polisler var
Suriye'de terör örgütü SDG'ye yönelik operasyonlara tepki gösteren DEM Parti'nin Iğdır'da düzenlediği izinsiz yürüyüşe polis müdahale etti. 48 kişi gözaltına alınırken, 3 polis memuru yaralandı.
DEM Parti İl Başkanlığı önünde toplanan grup, Suriye’deki gelişmelere ilişkin oturma eylemi, yürüyüş ve basın açıklaması yapmak istedi. Önlem alan polisler, izinsiz yapılan eylem için grubu uyarıp dağılmasını istedi.
Ancak grup direnince polis ekipleri müdahale etti. DEM Parti İl Başkanı Deniz Kaynar ve Belediye Eş Başkanı Nejla Kum'un da aralarında olduğu 48 kişi gözaltına alındı. Olaylarda 3 polis memuru da yaralandı. (DHA)
