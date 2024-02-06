Demet Akalın, kızı Hira'nın doğum gününü kutladı
Şarkıcı Demet Akalın, kızı Hira'nın 10'uncu yaş günü için düzenlediği partinin görüntülerini paylaştı.
Galatasaray temasıyla gerçekleşen doğum günü organizasyonda Hira Kurt, sarı-kırmızılı takımın Arjantinli yıldız golcüsü Mauro Icardi figürlü pasta tercih etti. Hira, futbolcuların imzasını taşıyan Galatasaray formasıyla poz verdi. Doğum günü partisine Hira'nın yakın arkadaşları da katıldı.
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Demet Akalın, yaş gününde çekilen fotoğrafları Instagram hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.
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Ünlü popçu, "Canım kızım, ömrüm Hira. Nice sağlıklı, mutlu yaşların olsun. Seni çok seviyoruz" mesajını yazdı.
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Yaş günü partisinde hayat arkadaşı Demet Akalın'ı ve kızı Hira'yı bir an olsun yalnız bırakmayan Okan Kurt, sosyal medya paylaşımına, "Aşklarım benim" yorumunu yazdı.
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