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Demet Akalın, kızı Hira'nın doğum gününü kutladı

Şarkıcı Demet Akalın, kızı Hira'nın 10'uncu yaş günü için düzenlediği partinin görüntülerini paylaştı.

Demet Akalın, kızı Hira'nın doğum gününü kutladı - Resim: 1

Galatasaray temasıyla gerçekleşen doğum günü organizasyonda Hira Kurt, sarı-kırmızılı takımın Arjantinli yıldız golcüsü Mauro Icardi figürlü pasta tercih etti. Hira, futbolcuların imzasını taşıyan Galatasaray formasıyla poz verdi. Doğum günü partisine Hira'nın yakın arkadaşları da katıldı.

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Demet Akalın, kızı Hira'nın doğum gününü kutladı - Resim: 2

Demet Akalın, yaş gününde çekilen fotoğrafları Instagram hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.

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Demet Akalın, kızı Hira'nın doğum gününü kutladı - Resim: 3

Ünlü popçu, "Canım kızım, ömrüm Hira. Nice sağlıklı, mutlu yaşların olsun. Seni çok seviyoruz" mesajını yazdı.

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Demet Akalın, kızı Hira'nın doğum gününü kutladı - Resim: 4

Yaş günü partisinde hayat arkadaşı Demet Akalın'ı ve kızı Hira'yı bir an olsun yalnız bırakmayan Okan Kurt, sosyal medya paylaşımına, "Aşklarım benim" yorumunu yazdı.

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