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Demet Özdemir'in sualtında verdiği pozlar hayran bıraktı

Oğuzhan Koç ile tek celsede boşanan Demet Özdemir, başrol oynadığı Adım Farah dizisi sezon finali yapar yapmaz soluğu tatilde aldı. Ünlü oyuncunun sualtında verdiği pozlar beğeni topladı.

Demet Özdemir'in sualtında verdiği pozlar hayran bıraktı - Resim: 1

Geçtiğimiz sene ağustos ayında Oğuzhan Koç ile nikah masasına oturan Demet Özdemir'in mutluluğu kısa sürdü. Evliliklerinde sorun yaşayan ikili, geçtiğimiz ay tek celsede boşandı. Başrol olduğu Adım Farah dizisinin sezon finali çekimlerini de tamamlayan oyuncu, kız arkadaşıyla tatile çıktı.

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Demet Özdemir'in sualtında verdiği pozlar hayran bıraktı - Resim: 2

SUYUN ALTINDA POZ VERDİ
Kız arkadaşlarla tatil yapan ve sık sık Instagram hesabından paylaşım yapan güzel oyuncu, son olarak beyaz bikinisiyle havuza girerek suyun altında pozlar verdi.

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Demet Özdemir'in sualtında verdiği pozlar hayran bıraktı - Resim: 3

O anları Instagram hesabından yayınlayan oyuncu "Nefes ver" notunu yazdı.

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Demet Özdemir'in sualtında verdiği pozlar hayran bıraktı - Resim: 4

Demet Özdemir'in paylaşımına Şahika Errcümen, Bora Cengiz, Selin Ciğerci ve Yasemin Şefkatli'den yorum gelirken 620 binden fazla da beğeni geldi.

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