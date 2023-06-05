Demet Özdemir'in sualtında verdiği pozlar hayran bıraktı
Oğuzhan Koç ile tek celsede boşanan Demet Özdemir, başrol oynadığı Adım Farah dizisi sezon finali yapar yapmaz soluğu tatilde aldı. Ünlü oyuncunun sualtında verdiği pozlar beğeni topladı.
Geçtiğimiz sene ağustos ayında Oğuzhan Koç ile nikah masasına oturan Demet Özdemir'in mutluluğu kısa sürdü. Evliliklerinde sorun yaşayan ikili, geçtiğimiz ay tek celsede boşandı. Başrol olduğu Adım Farah dizisinin sezon finali çekimlerini de tamamlayan oyuncu, kız arkadaşıyla tatile çıktı.
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SUYUN ALTINDA POZ VERDİ
Kız arkadaşlarla tatil yapan ve sık sık Instagram hesabından paylaşım yapan güzel oyuncu, son olarak beyaz bikinisiyle havuza girerek suyun altında pozlar verdi.
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O anları Instagram hesabından yayınlayan oyuncu "Nefes ver" notunu yazdı.
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Demet Özdemir'in paylaşımına Şahika Errcümen, Bora Cengiz, Selin Ciğerci ve Yasemin Şefkatli'den yorum gelirken 620 binden fazla da beğeni geldi.
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