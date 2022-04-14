Demirleri çalınan yüksek gerilim hattı direği devrildi

Hırsızlığın açıklanabilir tarafının olmadığını söyleyen Dişkaya, “Hırsız bile kendi telefonu bu elektrik sayesinde şarj ediyor. Hırsızlığın açıklanabilir bir tarafı yok. Sosyal medyada dile getirmiştim. Bana tepki gösterenler, ‘şov yapıyorsun’ diyenler oldu. Fakat sonuç ortada. Neyse ki yetkililer hemen müdahale etti. Onarım çalışmaları başladı. Bu bizim ortak kullandığımız bir şey. Bunlar çalınmaz, Allah’tan korkun” dedi.