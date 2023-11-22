Denetimli serbestlikle çıkıp ailesine kurşun yağdırdı
Adana'da yaşanan korkunç olayda bundan 6 ay önce cinayet suçundan girdiği cezaevinden denetimli serbestlikle tahliye edilen bir kişi babası ve üvey annesine tabanca ve av tüfeğiyle kurşun yağdırdı.
Adana'da 6 ay önce cinayetten girdiği cezaevinden denetimli serbestlikle tahliye edilen İ.B. (38), sık sık tartıştığı babası R.B. (62) ile üvey annesi H.B.’ın (52) bulunduğu otomobile tabanca ve av tüfeğiyle ateş açtı. Saldırıda H.B. hayatını kaybetti, R.B. ise yaralandı.
Olay, dün saat 15.00 sıralarında Sarıçam ilçesi Cerenli Mahallesi’nde meydana geldi. 16 Ocak 2018’de emekli uzman çavuş olan bacanağı N.Ö.’i (49) tabancayla öldürüp, tutuklanan İ.B., 6 ay önce tutuksuz yargılanmak üzere denetimli serbestlikle tahliye edildi. İ.B., kendisiyle görüşmek istemediği iddia edilen babası R.B. ve üvey annesi H.B. ile sık sık tartışma yaşadı. Bu nedenle çifte husumet besleyen İ.B., yanına aldığı tabanca ve av tüfeğiyle evlerine giden yolda beklemeye başladı. Babasının otomobilini gören İ.B. önce av tüfeğiyle, fişeğin bitince de tabancayla peş peşe ateş edip, kaçtı.
Silah seslerini duyan mahallelinin ihbarıyla bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan R.B. ve H.B. çifti, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan H.B., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. H.B.’ın cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. R.B.’ın ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.
Öte yandan firari İ.B.’ın, pusudan bir süre önce sosyal medya hesabından paylaşım yaptığı ortaya çıktı. İB., yayınladığı görüntüde, “İhanetin bedeli, ölümdür. Kalem kırılırsa, geri yapıştırırsın” dediği görüldü.