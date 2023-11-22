Denetimli serbestlikle çıkıp ailesine kurşun yağdırdı

Silah seslerini duyan mahallelinin ihbarıyla bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan R.B. ve H.B. çifti, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan H.B., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. H.B.’ın cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. R.B.’ın ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.