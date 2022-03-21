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Deniz çekilince ortaya çıkan antik liman için harekete geçildi

Muğla'nın Datça ilçesinde bulunan ve önceki gün denizdeki çekilme sonrası gün yüzüne çıkan Burgaz Ören Yeri'ndeki 2 bin yıllık antik liman için belgeleme çalışmalarına başlandı.

Deniz çekilince ortaya çıkan antik liman için harekete geçildi - Resim: 1

Datça'da bulunan Burgaz Ören Yeri'ndeki antik liman, önceki gün denizdeki çekilme sonrası gün yüzüne çıktı. Antik Roma döneminden kalma 2 bin yıllık tarihi limanda eskiden şarap, zeytinyağı ve tarım ürünlerinin depolandığı yağhane ve şaraphanelere ait depolama alanları ve tekne yanaşma rıhtımları neredeyse bütünüyle ortaya çıktı. Çekilme, bazı yerlerde 30 metreyi buldu. Burgaz Ören Yeri'ndeki tarihi antik kentin liman kalıntılarının ortaya çıkması üzerine yetkililer harekete geçti.

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Deniz çekilince ortaya çıkan antik liman için harekete geçildi - Resim: 2

Muğla Valiliği'nin destekleriyle, bölgede kazı ve araştırmaları yürüten Knidos, Burgaz Ören Yeri ve Emecik Apollon Kutsal Alanı Kazı Başkanlığı'nca denizin çekilmesiyle ortaya çıkan 4 limana ait kalıntılar için belgeleme çalışmalarına başlandı.

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Deniz çekilince ortaya çıkan antik liman için harekete geçildi - Resim: 3

Tespit çalışmalarının birkaç gün içinde tamamlanması beklenirken, bölgede yıl boyunca çevre düzenlemesi ve kazı çalışmalarının yapılacağı da belirtildi.

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Deniz çekilince ortaya çıkan antik liman için harekete geçildi - Resim: 4

Knidos, Burgaz Ören Yeri ve Emecik Apollon Kutsal Alanı Kazı Başkanlığı tarafından konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

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