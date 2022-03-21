Deniz çekilince ortaya çıkan antik liman için harekete geçildi
Muğla'nın Datça ilçesinde bulunan ve önceki gün denizdeki çekilme sonrası gün yüzüne çıkan Burgaz Ören Yeri'ndeki 2 bin yıllık antik liman için belgeleme çalışmalarına başlandı.
Datça'da bulunan Burgaz Ören Yeri'ndeki antik liman, önceki gün denizdeki çekilme sonrası gün yüzüne çıktı. Antik Roma döneminden kalma 2 bin yıllık tarihi limanda eskiden şarap, zeytinyağı ve tarım ürünlerinin depolandığı yağhane ve şaraphanelere ait depolama alanları ve tekne yanaşma rıhtımları neredeyse bütünüyle ortaya çıktı. Çekilme, bazı yerlerde 30 metreyi buldu. Burgaz Ören Yeri'ndeki tarihi antik kentin liman kalıntılarının ortaya çıkması üzerine yetkililer harekete geçti.
Muğla Valiliği'nin destekleriyle, bölgede kazı ve araştırmaları yürüten Knidos, Burgaz Ören Yeri ve Emecik Apollon Kutsal Alanı Kazı Başkanlığı'nca denizin çekilmesiyle ortaya çıkan 4 limana ait kalıntılar için belgeleme çalışmalarına başlandı.
Tespit çalışmalarının birkaç gün içinde tamamlanması beklenirken, bölgede yıl boyunca çevre düzenlemesi ve kazı çalışmalarının yapılacağı da belirtildi.
Knidos, Burgaz Ören Yeri ve Emecik Apollon Kutsal Alanı Kazı Başkanlığı tarafından konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı: