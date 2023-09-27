Deniz Kuvvetleri'nden İstanbul Boğazı'nda gövde gösterisi
Preveze Deniz Zaferi'nin 485. yıldönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü Beşiktaş'ta düzenlenen askeri törenle kutlandı. Deniz Kuvvetleri'ne ait 15 savaş gemisi ve 2 denizaltı tören kapsamında Boğaz'dan geçiş yaptı.
Preveze Deniz Zaferi'nin 485. yıldönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü Kutlamaları çerçevesinde Beşiktaş'ta askeri tören düzenlendi.
AA, DHA ve İHA'nın haberine göre Törene, Kuzey Deniz Saha Komutanı Tümamiral Rafet Oktar, İstanbul Vali Yardımcısı Şevket Atlı, Beşiktaş Kaymakamı Oğuzhan Bingöl, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Akın Gürkan ve askerler katıldı.
Barbaros Sancağı'nın silistre eşliğinde toka edilmesi ve Tümamiral Rafet Oktar tarafından Barbaros Hayreddin Paşa Büstü'ne çelenk bırakılmasının ardından tören; saygı duruşu, saygı atışı ile başladı.
İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Tümamiral Rafet Oktar tarafından anıt defteri imzalandı. Program kapsamında, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun mesajı da okundu. Daha sonra Deniz Müzesi'nin yanında yer alan Barbaros Hayreddin Paşa Türbesi ziyaret edildi.