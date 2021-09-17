Deniz ortasında annelerinin cesedine sarılmış halde bulundular

Newsweek'de yer alan habere göre, Mariely Chacon ve ailesi 3 Eylül'de ıssız bir ada olan La Tortuga'ya eğlence amaçlı bir tekne gezisi düzenledi. Aynı rotada onlarla birlikte başka bir tekne daha seyahat halindeydi.

Gezi başladıktan dakikalar sonra, teknelerden birinde elektrik arızası olduğu bildirildi. Tekne arızayı giderdikten sonra yeniden yola çıktı ancak büyük bir dalgan gemiyi ikiye böldü. Yolcular denizde 70 mil açıkta kaldı.