Deniz otobüsünde çığlık çığlığa yolculuk! Korku dolu anlar kamerada
Marmara Denizi'nde İstanbul-Bursa arası sefer yapan deniz otobüsünde, şiddet rüzgar ve dalgalar nedeniyle yolcular büyük panik yaşadı.
Kaynak: İHA
İstanbul-Bursa arasındaki ulaşımı sağlayan deniz otobüsü, dün şiddetli rüzgar sonrası çıkan dalgalar ile sarsılırken, feribotta bulunan vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı.
1 / 5
Panik yapan vatandaşlara sürekli ‘sakin olun’ anonsları yapılırken, yolcular o anları cep telefonu ile görüntüledi.
2 / 5
Görüntüler ise dalgaların şiddetini gözler önüne serdi.
3 / 5
4 / 5