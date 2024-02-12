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  4. Deniz otobüsünde çığlık çığlığa yolculuk! Korku dolu anlar kamerada

Deniz otobüsünde çığlık çığlığa yolculuk! Korku dolu anlar kamerada

Marmara Denizi'nde İstanbul-Bursa arası sefer yapan deniz otobüsünde, şiddet rüzgar ve dalgalar nedeniyle yolcular büyük panik yaşadı.

Kaynak: İHA
Deniz otobüsünde çığlık çığlığa yolculuk! Korku dolu anlar kamerada - Resim: 1

İstanbul-Bursa arasındaki ulaşımı sağlayan deniz otobüsü, dün şiddetli rüzgar sonrası çıkan dalgalar ile sarsılırken, feribotta bulunan vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. 

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Deniz otobüsünde çığlık çığlığa yolculuk! Korku dolu anlar kamerada - Resim: 2

Panik yapan vatandaşlara sürekli ‘sakin olun’ anonsları yapılırken, yolcular o anları cep telefonu ile görüntüledi. 

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Deniz otobüsünde çığlık çığlığa yolculuk! Korku dolu anlar kamerada - Resim: 3

Görüntüler ise dalgaların şiddetini gözler önüne serdi.

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Deniz otobüsünde çığlık çığlığa yolculuk! Korku dolu anlar kamerada - Resim: 4
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