Deniz taksiler Haliç'te çürümeye terk edildi

"TEKNELERİN ŞU ANDA KULLANILMA ŞANSI YOK"

Projenin başında yer alan Teknomar Denizcilik ve Deniz A raçları İşletme A.Ş'nin yönetim kurulu başkanı Alphan Manas, Feshane kıyısında bulunan teknelerin artık kullanılma şansının olmadığını belirterek, şunları söyledi:

"2008 yılında biz operasyona başladık. İDO bizim 6 taksiyle başlamamızı istedi. Fakat talep çok olunca müşteriler memnun olmamaya başladı. 2011 yılında 200 bin civarında çağrı merkezimiz 200 bin telefon almıştı bunların 90 bini de siparişti. Bu siparişlerin yüzde 30'unu karşılayabildik. 2012 yılında UKOME kararıyla önce 15'e daha sonra bu sayı 25'e çıkarıldı. Süreç uzun sürdü ve biz zarar etmeye devam ettik. 2012 yılında deniz taksi operasyonunu Fadıl Akgündüz'e devrettik. Onun döneminde sayılar artırıldı, tekne değişikliğine gitmek istediler. Çünkü karlı bir operasyon değildi. Fadıl bey döneminde operasyon durdu. Belediyeyle sözleşme de sona erdi. Şehir Hatları da sözleşmeyi yenilemedi. Tekneler bir yere çekildi ve kullanılmıyor şu an kullanılma şansı da yok."