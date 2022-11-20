Deniz Yağbasan, İslam Memiş ve Selçuk Geçer... 3 ünlü ekonomist dolar ve altın tahminlerini açıkladı
2022 yılına veda etmeye artık 1,5 aydan kısa bir süre kalmışken hem döviz hem de değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki zirve sörfü tüm hızıyla sürüyor. Piyasalarda çalkantılı günler yaşanırken 3 ünlü ekonomist Deniz Yağbasan, İslam Memiş ve Selçuk Geçer dolar ve altın tahminlerini açıkladı.
Altındaki hareketlilik devam ederken, Altın ve Para Piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten yatırımcılara dikkat çeken bir uyarı geldi. Memiş, "Daha gerçek yükselişler başlamadı" diyerek altının yükseleceği rekor rakamı açıkladı.
ABD enflasyon verilerinin beklentilerin altında gelmesi ile Fed’in faiz kararlarında yaşanması beklenen ılımlı para politikası altın ve değerli metal fiyatlarında sert artışları destekledi. Sonraki süreçte FED başkanı Jerome Powell’in "Faizleri indirmeden önce enflasyonun yüzde 2'ye gerilediğinden emin olmalıyız. Enflasyonun yüzde 2'ye doğru gittiğinden emin olduğumuzda faiz artırımı hızını yavaşlatacağız." sözleri piyasaları etkiledi.
Powell’in açıklamalarına rağmen FED’in sıkı para politikalarından kısmı de olsa vazgeçerek aralık ayı toplantısında 50 baz puanlık faiz artırması bekleniyor. Diğer yandan küresel resesyon riskleri de varlık fiyatlanmalarında etkili olmaya devam ediyor.
Altın piyasalarını değerlendiren Memiş şu sözleri kullandı: "Önümüzdeki birkaç ay biraz daha zorlu geçebilir o yüzden temkinli olmakta fayda var. Sekiz aydır baskılanan altın gibi gümüş gibi değerili metaller manüpile edildi. Altın zincirlerini kırdı. Yükseliş aslında daha yeni başladı.Tabii ki zaman zaman kar satışları olacaktır. Şu anda altının ons fiyatı 1770 dolar. 1700 direnç seviyesi kırıldıktan sonra yukarıda 1815 seviyesi var. Çok yakın bir zamanda 1800 dolarları artık telaffuz etmeye başlarız.