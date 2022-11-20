Deniz Yağbasan, İslam Memiş ve Selçuk Geçer... 3 ünlü ekonomist dolar ve altın tahminlerini açıkladı

Altın piyasalarını değerlendiren Memiş şu sözleri kullandı: "Önümüzdeki birkaç ay biraz daha zorlu geçebilir o yüzden temkinli olmakta fayda var. Sekiz aydır baskılanan altın gibi gümüş gibi değerili metaller manüpile edildi. Altın zincirlerini kırdı. Yükseliş aslında daha yeni başladı.Tabii ki zaman zaman kar satışları olacaktır. Şu anda altının ons fiyatı 1770 dolar. 1700 direnç seviyesi kırıldıktan sonra yukarıda 1815 seviyesi var. Çok yakın bir zamanda 1800 dolarları artık telaffuz etmeye başlarız.