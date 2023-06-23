Denizaltı faciasında şoke eden ayrıntı! 10 yıl önce yazdıkları gerçek oldu
Titanik'in enkazına turistleri götüren denizaltıdaki 5 kişi hayatını kaybetti. Dünyanın konuştuğu olayın ardından Deborah Grattan isimli bir kadının, 2013 yılında yaptığı paylaşım görenleri hayrete düşürdü. Söz konusu paylaşımda rüyasını anlatan kadının, ''Bu hırslı proje tıpkı Titanic'in ilk ve son seferinde olduğu gibi büyük bir felakete dönüştüğünü gördüm'' ifadelerini kullandığı görüldü.
Buz dağına çarparak batması sonucu 1514 kişinin öldüğü Titanik'in enkazını göstermek için turistik amaçla kullanılan denizaltılardan biri, Atlas Okyanusu'nda kayboldu.
Amerika Birleşik Devletleri Sahil Güvenliği, Titanik gemisinin enkazına düzenlenen turistik turda kaybolan Titan adlı küçük denizaltında patlama meydana geldiğini ve 5 kişinin de yaşamını yitirdiğini duyurdu. Bir kadının faciayı yıllar önce tahmin etmesi herkesi şaşırttı.
"SEFERİN FELAKETE DÖNÜŞTÜĞÜNÜ GÖRDÜM"
5 kişinin hayatını kaybettiği faciayla ilgili en çok dikkat çeken olay, 1 Kasım 2013 tarihli bir Facebook paylaşımında Deborah Grattan'ın bu olayı önceden tahmin etmesiydi. Deborah rüyasını Facebook'ta paylaşarak şunları yazmış; Rüyamda "Zengin fakat ahlaken kötü bir milyarderin, Titanik enkazına denizaltı seyahatleri düzenlemeye başladı. Tarihi enkazdan suyu pompalamak gibi hırslı ve dikkatsiz bir girişimde bulundu. Ancak, bu denizaltının ilk yolculuğunda, bu hırslı proje tıpkı Titanik'in ilk ve son seferinde olduğu gibi büyük bir felakete dönüştüğünü gördüm."
DENİZALTIDA KİMLER VARDI?
Denizaltıdakilerin havacılık sektöründe hizmet veren Action Aviation'ın sahibi İngiliz milyarder Hamish Harding, Pakistanlı iş insanı Şahzada Davud ve oğlu Süleyman Davud, denizaltının sahibi OceanGate şirketinin kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Stockton Rush ve Fransız denizaltı pilotu Paul Henry Nargeolet olduğu biliniyordu