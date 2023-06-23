Denizaltı faciasında şoke eden ayrıntı! 10 yıl önce yazdıkları gerçek oldu

"SEFERİN FELAKETE DÖNÜŞTÜĞÜNÜ GÖRDÜM"

5 kişinin hayatını kaybettiği faciayla ilgili en çok dikkat çeken olay, 1 Kasım 2013 tarihli bir Facebook paylaşımında Deborah Grattan'ın bu olayı önceden tahmin etmesiydi. Deborah rüyasını Facebook'ta paylaşarak şunları yazmış; Rüyamda "Zengin fakat ahlaken kötü bir milyarderin, Titanik enkazına denizaltı seyahatleri düzenlemeye başladı. Tarihi enkazdan suyu pompalamak gibi hırslı ve dikkatsiz bir girişimde bulundu. Ancak, bu denizaltının ilk yolculuğunda, bu hırslı proje tıpkı Titanik'in ilk ve son seferinde olduğu gibi büyük bir felakete dönüştüğünü gördüm."