Denizde can pazarı! 1 saat boyunca dalgalarla savaştılar

14, 16 ve 19 yaşlarındaki 2'si kız çocuğu 3 genç serinlemek için denize girdi. Üç genç, bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Durumu fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi ekipleri sevk edildi.