Denizde can pazarı! Amatör balıkçıların teknesi alabora oldu

Olay, merkez Meziltli ilçesi Soli sahilinden yaklaşık 1,5 kilometre açıkta sabaha karşı saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 metrelik 'Demir 033' adlı tekneyle olta balıkçılığı yapan 2 amatör balıkçı, bir anda teknenin alabora olması üzerinde dengelerini kaybedip suya düştü. Fiber tekne su alıp dibe doğru batmaya başladı. Telefon ve diğer malzemeleri de denize düşen amatör balıkçılar açıktaki diğer balıkçılardan yardım istedi. Çağrıyı duyan balıkçılar avlanmayı bırakıp yardıma koştu.