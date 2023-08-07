Denizde kaybolmuştu... 35 saat sonra kurtarıldı
ABD'nin Florida eyaletinde, küçük tekneyle denize açıldıkran sonra kaybolan 25 yaşındaki genç, yaklaşık 35 saat sonra sahil güvenlik tarafından kurtarıldı.
ABD Sahil Güvenliği tarafından 5 Ağustos’ta yapılan açıklamada, 25 yaşındaki Charles Gregory adlı gencin Cuma günü sabah küçük teknesiyle Atlantik Okyanusu’na doğru açıldığı ve akşamüzeri geri dönmemesi üzerine kendilerine kayıp olarak bildirildiği ifade edildi.
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Sahil güvenlik, Florida eyaletinin Atlantik Okyanusu açıklarında havadan ve denizden yapılan arama çalışmalarında, 5 Ağustos Cumartesi günü Charles Gregory’i yarısına kadar su almış teknede sağ olarak tespit etti.
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Yetkililer, Gregory’nin uzun süre suda kalmasına rağmen, herhangi bir tedaviye ihtiyacı olmadığını vurguladı. Gencin denizde tespit edilme kurtarılma anları sahil güvenliğin kamerasına yansıdı.
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