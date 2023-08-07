Denizde kaybolmuştu... 35 saat sonra kurtarıldı

ABD Sahil Güvenliği tarafından 5 Ağustos’ta yapılan açıklamada, 25 yaşındaki Charles Gregory adlı gencin Cuma günü sabah küçük teknesiyle Atlantik Okyanusu’na doğru açıldığı ve akşamüzeri geri dönmemesi üzerine kendilerine kayıp olarak bildirildiği ifade edildi.