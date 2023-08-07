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Denizde kaybolmuştu... 35 saat sonra kurtarıldı

ABD'nin Florida eyaletinde, küçük tekneyle denize açıldıkran sonra kaybolan 25 yaşındaki genç, yaklaşık 35 saat sonra sahil güvenlik tarafından kurtarıldı.

Denizde kaybolmuştu... 35 saat sonra kurtarıldı - Resim: 1

ABD Sahil Güvenliği tarafından 5 Ağustos’ta yapılan açıklamada, 25 yaşındaki Charles Gregory adlı gencin Cuma günü sabah küçük teknesiyle Atlantik Okyanusu’na doğru açıldığı ve akşamüzeri geri dönmemesi üzerine kendilerine kayıp olarak bildirildiği ifade edildi. 

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Denizde kaybolmuştu... 35 saat sonra kurtarıldı - Resim: 2

Sahil güvenlik, Florida eyaletinin Atlantik Okyanusu açıklarında havadan ve denizden yapılan arama çalışmalarında, 5 Ağustos Cumartesi günü Charles Gregory’i yarısına kadar su almış teknede sağ olarak tespit etti.

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Denizde kaybolmuştu... 35 saat sonra kurtarıldı - Resim: 3

Yetkililer, Gregory’nin uzun süre suda kalmasına rağmen, herhangi bir tedaviye ihtiyacı olmadığını vurguladı. Gencin denizde tespit edilme kurtarılma anları sahil güvenliğin kamerasına yansıdı.   

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Denizde kaybolmuştu... 35 saat sonra kurtarıldı - Resim: 4
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