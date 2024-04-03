Denizde tedirgin eden görüntü! Sırrı çözüldü

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, deniz yüzeyindeki polen örtüsünden bahsederek, "Olay müsilaj ya da kirlilik değil. Bahar geldi ve polenin en çok olduğu dönem. Denizde dalga olmadığı için karışım yok. Güneyden esen rüzgarla polenler kıyıya sürükleniyor. Akıntının karşılaştığı yerlerde yol şeklinde hat çiziyor, deniz yüzeyinde polenleşme oluşuyor. Vatandaşlar korkmasın, rahatlıkla denize girebilir. Bu geçici bir durum. Tozlaşma, polen yoğunluğu bittikten sonra bu durum sona erer. Denizde dalga karışımı yok, deniz çok sakin ve polenler su yüzeyinde kalıyor. Araçların üzerindeki sarı toz görünümünden bu dönemdeki polen yoğunluğu gözlemlenebilir" diye konuştu.