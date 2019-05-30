Denizden laptop, pos cihazı ve fotoğraf makinesi çıktı

Her iki limandan da temizlik yapıldı. Dalgıçlar, denizden iki kamyon dolusu atık çıkardı. Atıklar arasında lastik ve şişelerin yanı sıra buzdolabı kapısı, laptop, cep telefonları, pos cihazları ve fotoğraf makinesi ve balıkçı ağı gibi malzemelerin de olduğu görüldü.