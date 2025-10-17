Denizden turist yağdı, son 12 yılın rekoru kırıldı
Kurvaziyer turizminde Türkiye'deki 19 limanda, ocak- eylül döneminde 1 milyon 710 bin 454 yolcu hareketliliği yaşandı. Ocak- eylül döneminde limanlarda 2013'ten sonra en fazla yolcu sayısına ulaşıldı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı verilerine göre; ocak- eylül döneminde limanlara 1075 kruvaziyer demirledi. Bu gemilerle 1 milyon 710 bin 454 yolcu hareketliliği yaşandı.
Kruvaziyer turizminde 19 limana demirleyen gemilerde, ocakta 32 bin 686, şubatta 29 bin 826, martta 39 bin 138, nisanda 104 bin 108, mayısta 232 bin 778, haziranda 293 bin 766, temmuzda 326 bin 450, ağustosta 357 bin 646, eylülde 294 bin 56 yolcu taşındı.
Kruvaziyer turizminde bu yıl, 2015'ten sonra en fazla yolcu taşınan eylül ayı oldu.
Yıllara göre eylül ayı kruvaziyer yolcu sayısı şöyle: "2024'te 273 bin 814, 2023'te 190 bin 593, 2022'de 159 bin 232, 2021'de 7 bin 865, 2019'da 38 bin 418, 2018'de 35 bin 207, 2017'de 53 bin 870, 2016'da 83 bin 947, 2015'te 297 bin 389, 2014'te 283 bin 657, 2013'te 324 bin 275, 2012'de 304 bin 194, 2011'de 337 bin 668."