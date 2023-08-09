Denize gidenler dikkat: Yanlışlıkla yutulan deniz suyunda çıkanlar şoke etti

"EKOSİSTEM İÇİN GEREKLİLER"

Paylaşım sonrası konuşan Sánchez-Blanco, "Bu mikroskobik canlılar okyanus ve deniz suyunun nereden örneklendiğine bağlı olarak değişebilir. Önemli olan şey, okyanusun mikroskobik yaşamla dolu olması ve bu mikroskobik yaşamın deniz ekosistemlerinin genel sağlığı için gerekli olması, çünkü bu canlılar deniz besin ağında temel bir rol oynuyor."