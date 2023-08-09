Denize gidenler dikkat: Yanlışlıkla yutulan deniz suyunda çıkanlar şoke etti
Sosyal medyada paylaşılan ve hızla yayılan bir videoda deniz suyunda bulunan mikroorganizmalar gün yüzüne çıktı.
Biyoloji profesörü Adolfo Sánchez-Blanco, sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımda tuzlu suyun içindeki mikroskobik canlıları inceleyip herkesle paylaştı.
"EKOSİSTEM İÇİN GEREKLİLER"
Paylaşım sonrası konuşan Sánchez-Blanco, "Bu mikroskobik canlılar okyanus ve deniz suyunun nereden örneklendiğine bağlı olarak değişebilir. Önemli olan şey, okyanusun mikroskobik yaşamla dolu olması ve bu mikroskobik yaşamın deniz ekosistemlerinin genel sağlığı için gerekli olması, çünkü bu canlılar deniz besin ağında temel bir rol oynuyor."
"BENİ HER ZAMAN BÜYÜLEDİLER"
Sözlerine devam eden uzman, "Okyanusun mikroskobik yaşamla dolu olması beni her zaman büyülemiştir ve insanların bu büyüleyici gerçeğin farkına varabilmesi için bununla ilgili bir video yapmak istedim." dedi.
6,8 MİLYONDAN FAZLA İZLENDİ
TikTok'ta 6,8 milyondan fazla izlenen videoda Sánchez-Blanco, deniz suyundan küçük bir numune alıyor ve bunu damla damla mikroskop altına yerleştiriyor. Her damla, başka bir mikroorganizmalar topluluğu içeriyor.