Denize giren koronavirüs hastası polis tarafından böyle götürüldü!
İspanya’da koronavirüs taşıyan kadın hasta, can kurtaran olarak çalıştığı plajda denize girmeye çalışınca polis tarafından gözaltına alındı.
İspanya’nın San Sebastian kentinde Coronavirüs testi pozitif çıkan bir kadın, cankurtaran olarak çalıştığı plaja giderek sörf yapmak için denize girdi. Kadının iş arkadaşları, kadının virüs testi pozitif çıkmasına rağmen denize girdiğini görünce polisi aradı.
Polis ekipleri plaja gelerek denizdeki kadını sudan çıkması konusunda uyardı. Daha sonra virüslü kadın gözaltına alındı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, kadının koruyucu giysi giymiş görevliler tarafından kelepçelenerek gözaltına alındığı görüldü.
İspanya’da karantinadan çıkan ve gözaltına alınan kişilere 6 bin Euro (52 bin 970 TL) kadar para cezası veriliyor. Karantinadan çıkan kişinin başka bir kişiye Coronavirüs bulaştırdığı tespit edilirse bu ceza 110 bin Euro'ya (882 bin TL) kadar çıkabiliyor.