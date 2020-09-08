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  3. 08 Eylül 2020 21:18

Denize giren koronavirüs hastası polis tarafından böyle götürüldü!

İspanya’da koronavirüs taşıyan kadın hasta, can kurtaran olarak çalıştığı plajda denize girmeye çalışınca polis tarafından gözaltına alındı.

Denize giren koronavirüs hastası polis tarafından böyle götürüldü!

İspanya’nın San Sebastian kentinde Coronavirüs testi pozitif çıkan bir kadın, cankurtaran olarak çalıştığı plaja giderek sörf yapmak için denize girdi. Kadının iş arkadaşları, kadının virüs testi pozitif çıkmasına rağmen denize girdiğini görünce polisi aradı.

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Denize giren koronavirüs hastası polis tarafından böyle götürüldü!

Polis ekipleri plaja gelerek denizdeki kadını sudan çıkması konusunda uyardı. Daha sonra virüslü kadın gözaltına alındı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, kadının koruyucu giysi giymiş görevliler tarafından kelepçelenerek gözaltına alındığı görüldü.

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Denize giren koronavirüs hastası polis tarafından böyle götürüldü!

İspanya’da karantinadan çıkan ve gözaltına alınan kişilere 6 bin Euro (52 bin 970 TL) kadar para cezası veriliyor. Karantinadan çıkan kişinin başka bir kişiye Coronavirüs bulaştırdığı tespit edilirse bu ceza 110 bin Euro'ya (882 bin TL) kadar çıkabiliyor.

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Denize giren koronavirüs hastası polis tarafından böyle götürüldü!

İspanya’da son açıklanan verilere göre 525 bin 459 vaka bulunuyor. Ülkede son günlerde vaka artışı görülürken; toplam can kaybının 29 bin 516 olduğu açıklandı.

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