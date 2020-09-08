Denize giren koronavirüs hastası polis tarafından böyle götürüldü!

İspanya’da karantinadan çıkan ve gözaltına alınan kişilere 6 bin Euro (52 bin 970 TL) kadar para cezası veriliyor. Karantinadan çıkan kişinin başka bir kişiye Coronavirüs bulaştırdığı tespit edilirse bu ceza 110 bin Euro'ya (882 bin TL) kadar çıkabiliyor.

