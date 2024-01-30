Denize kıyısı olmayan ilimizde devlet desteği ile balık çiftliği kurdu

Önceleri kendi imkanıyla Çekerek Barajı’na 2015 yılında üretim kafesi kuran girişimci Erol, yılda 25 ton alabalık üretmeye başladı. Devletin verdiği desteklerden yararlanan Erol, kafes sayısını 13’e yıllık üretimini de 75 tona çıkardı. Çekerek Barajı’nda ağ kafes sistemi ile üretilen balıklar belli ağırlık ve ölçülere geldiğinde Karadeniz ve Ege Bölgesi’ndeki su ürünleri tesisine gönderiliyor. Buradaki tesislerde işlendikten sonra balıklar, Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.