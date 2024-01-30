Denize kıyısı olmayan ilimizde devlet desteği ile balık çiftliği kurdu
Denize kıyısı olmayan ve bozkırın ortasında yer alan Yozgat’ın Çekerek ilçesinde bulunan barajda ağ kafes sistemi ile alabalık üreten girişimci Tuncay Erol, yıllık 25 ton olan kapasitesini devlet desteği ile 75 tona çıkardı.
Yozgat’ın Çekerek ilçesinde bulunan ve 1996-2004 yılları arasında sulama, enerji ve taşkın kontrolü amacıyla inşa edilen Çekerek Barajı’nda 2011 yılında su tutulmaya başlanmasıyla, ilçede tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan bazı çiftçiler, balık üretimine başladı.
Ağ ile gümüş, kerevit ve sazan tutan üreticiler baraj üzerine kurdukları üretim kafeslerinde de alabalık yetiştiriyor.
Çekerek ilçesine bağlı Arpaç köyünde uzun yıllar tarım ve hayvancılıkla uğraşan Tuncay Erol (45), Çekerek Barajı kurulduktan sonra tarım arazileri sular altında kalınca, alabalık üreticisi olmaya karar verdi.
Önceleri kendi imkanıyla Çekerek Barajı’na 2015 yılında üretim kafesi kuran girişimci Erol, yılda 25 ton alabalık üretmeye başladı. Devletin verdiği desteklerden yararlanan Erol, kafes sayısını 13’e yıllık üretimini de 75 tona çıkardı. Çekerek Barajı’nda ağ kafes sistemi ile üretilen balıklar belli ağırlık ve ölçülere geldiğinde Karadeniz ve Ege Bölgesi’ndeki su ürünleri tesisine gönderiliyor. Buradaki tesislerde işlendikten sonra balıklar, Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.