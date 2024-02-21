Denize sınırı olmayan ilimizde 15 milyon yıllık şaşırtan keşif
Adıyaman’ın Besni ilçesinde bulunan 15 milyon yıllık balık fosili, Adıyaman Müzesi’nde sergilenecek.
Kaynak: İHA
Adıyaman'ın Besni ilçesi Oluklu köyünde bir vatandaş tarafından bulunan balık fosili, Adıyaman Müzesi’ne teslim edildi.
1 / 6
Yaklaşık 8 santim uzunluğundaki balık fosilinin, yüzgeç, iskelet ve kılcal damarları net bir şekilde görülüyor.
2 / 6
Orta Miyosen Dönemine ait olan ve günümüzden 16 milyon ile 11.6 milyon yıl arasına tarihlenen balık fosilinin 15 milyon yıllık olduğu tahmin ediliyor.
3 / 6
Adıyaman Müzesi envanterine dahil edilen balık fosili, müzenin teşhir salonunda ileriki dönemlerde sergilenerek ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.
4 / 6