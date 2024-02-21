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Denize sınırı olmayan ilimizde 15 milyon yıllık şaşırtan keşif

Adıyaman’ın Besni ilçesinde bulunan 15 milyon yıllık balık fosili, Adıyaman Müzesi’nde sergilenecek.

Kaynak: İHA
Denize sınırı olmayan ilimizde 15 milyon yıllık şaşırtan keşif - Resim: 1

Adıyaman'ın Besni ilçesi Oluklu köyünde bir vatandaş tarafından bulunan balık fosili, Adıyaman Müzesi’ne teslim edildi.

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Denize sınırı olmayan ilimizde 15 milyon yıllık şaşırtan keşif - Resim: 2

Yaklaşık 8 santim uzunluğundaki balık fosilinin, yüzgeç, iskelet ve kılcal damarları net bir şekilde görülüyor. 

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Denize sınırı olmayan ilimizde 15 milyon yıllık şaşırtan keşif - Resim: 3

Orta Miyosen Dönemine ait olan ve günümüzden 16 milyon ile 11.6 milyon yıl arasına tarihlenen balık fosilinin 15 milyon yıllık olduğu tahmin ediliyor.

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Denize sınırı olmayan ilimizde 15 milyon yıllık şaşırtan keşif - Resim: 4

Adıyaman Müzesi envanterine dahil edilen balık fosili, müzenin teşhir salonunda ileriki dönemlerde sergilenerek ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

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