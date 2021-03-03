Denizi olmayan ilimizdeki feribot, yüzen otel olacak
Bitlis'in Tatvan ilçesi ile Van arasında yük taşımacılığı yapan atıl durumundaki feribot, Edremit Belediyesi'nin geliştirdiği projeyle yüzen otel olarak hizmet vermesi amacıyla Van Gölü'ne indirildi. Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, otel projelerinin büyük ilgi gördüğünü ve bu projeyi dün itibariyle başlattıklarını söyledi.
Van'ın merkez Edremit Belediyesinin turizm, istihdam ve mesleki eğitim unsurlarını bir arada barındıran, Türkiye'de az örneği olan bölgede ise tek olan 'Edremit'te Turizm Odaklı İstihdam Projesi' Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca onaylanarak destek almaya hak kazandı. Yüzen otel projesi için ilk adımlar da atıldı.
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Van- Tatvan arasında yolcu ve yük taşımacılığının yapıldığı atıl durumdaki 'Refet Ünal' isimli feribot, otele dönüştürülmek üzere çalışmalara başlandı.
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Tatvan İskelesine indirilen 4 katlı feribot, 5 yıldızlı yüzen otele dönüştürülecek. Projenin yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.
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Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, otel projelerinin büyük bir ilgi gördüğünü ve bu projeyi dün itibariyle başlattıklarını belirtti.
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