Denizi olmayan ilimizdeki feribot, yüzen otel olacak

Van'ın merkez Edremit Belediyesinin turizm, istihdam ve mesleki eğitim unsurlarını bir arada barındıran, Türkiye'de az örneği olan bölgede ise tek olan 'Edremit'te Turizm Odaklı İstihdam Projesi' Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca onaylanarak destek almaya hak kazandı. Yüzen otel projesi için ilk adımlar da atıldı.