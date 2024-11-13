Denizi olmayan ilimizden dünyaya somon ihracatı

Yıllık kapasite 950 tona ulaştı

İmranlı baraj gölünde 49 kafeste üretim yapan Ali Dursun Yıldızay, yıllık 950 ton üretim kapasitesine ulaştıklarını belirterek, “Burada alabalık üretimi yapıyoruz ve somon adaylarımızı Karadeniz'e gönderiyoruz. 49 kafesimiz ve yıllık 950 ton üretim kapasitemiz var. 400 ila 500 ton arasında üretim yapıyoruz. Karadeniz'e gönderdiğimiz adaylar oradaki kafeslerde beslenerek somon olgunluğuna ulaşıyor. Ayrıca İç piyasaya da alabalık gönderiyoruz. 500 ila 600 gram ağırlığa ulaşan balıkları gönderiyoruz, orada somona dönüşüyorlar ve Karadeniz somonu olarak iç piyasa ve yurt dışına ihraç ediliyorlar” dedi.