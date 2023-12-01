Denizi olmayan kent balıkçılıktan para basıyor! Bir yılda 2 milyar dolarlık ihracat

“Balık yetiştiriciliği ilimizde hızlı bir şekilde artıyor”

Gümüşhane genelinde faaliyet gösteren toplam 28 tesiste yıllık 5 bin 500 ton üretimin gerçekleştiğini belirterek bu sayının artırılması için çalışmaların sürdürüleceğini ve kentte balık üretimi ve ihracatının artırılması için çalışmalar gerçekleştirileceğini söyleyen Vali Alper Tanrısever, “İç sulardaki balık yetiştiriciliği ülkemizde olduğu gibi ilimizde de hızlı bir şekilde artmaya devam ediyor. İlimizde 5 bin 500 ton kapasiteyle devam eden balık üretimi, Torul ilçemizdeki Torul Baraj Gölündeki 14 tesis, Kürtün Barajındaki 11 tane tesis ve Kelkit ilçemizdeki Sadak Barajındaki 3 tesisle hızlı bir şekilde artmaya devam ediyor. Torul ilçemizde Musalla deresinin yanındaki tesislerde üretilen yavru Gökkuşağı alabalıkları Torul Baraj Gölüne getirilip bir süre burada beslendikten sonra özellikle soğuk havalardan da nasibini aldıktan sonra Karadeniz’e götürülüyor ve orada 3 ila 5 kilo haline geldikten sonra yurt dışına ihraç ediliyor. İhraç pazarlarımız arasında en büyük pazarımız Rusya, Çin, Şili, Japonya gibi ülkeler bulunmakta. Bu tür ürünlerin özellikle ihracata yönelik olması sebebiyle tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla bu tür üretimleri destekleyeceğimizi, kapasitemizi mümkün olan en üst seviyeye çıkarabilmek için elimizden geleni yapacağız” dedi.