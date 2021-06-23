Denizin dibinde bulduğu şişeden 95 yıllık not çıktı

Michele Primeau, CNN'e yaptığı açıklamada, Facebook kullanmadığını, paylaşımı gören bir kişinin kendisini aradığını ve fotoğrafı görünce babasının el yazısını hemen tanıdığını söyledi.

Primeau, notun yazıldığı tarihin babasının doğum günü olduğunu belirterek "Onu 17 ya da 18. yaş gününde bir mektup yazıp denize şişe fırlatırken hayal ettim" dedi.