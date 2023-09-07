Denizin dibinde esrarengiz cisim! Uzmanlar hayrete düştü

CİLT DOKUSU KADAR HASSAS

Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'ne (NOAA) göre parlak nesne, cilt dokusu kadar hassas. Uzmanlar bunun tam olarak ne olduğundan emin olmasalar da bunun bir yumurta kabuğu ya da deniz süngeri kalıntıları olabileceğini öne sürüyorlar. Bir araştırmacı, keşfin canlı yayını sırasında "Bir şey içeri girmeye ya da dışarı çıkmaya çalıştı" dedi.