Denizin dibinde tarihi keşif: Geleceğin kralını taşırken batan gemi bulundu

"Keşif; 17. yüzyıl sosyal, denizcilik ve siyasi tarih anlayışını temelden değiştirmeyi vaat ediyor. Battığı koşullar nedeniyle, bunun 1982'de Mary Rose'un yükseltilmesinden bu yana en önemli tarihi deniz keşfi olduğu iddia edilebilir.

Gloucester, İngiliz siyasi tarihinde önemli bir anı temsil ediyor; büyük bir siyasi ve dini gerilim döneminde Protestan tahtının Katolik varisinin ölümüne neden olan bir kraliyet gemi enkazı."

Yüzlerce mürettebat ve yolcu öldü, ancak Stuart gemiyi terk etmeyi son dakikaya kadar erteleyerek zar zor hayatta kaldı.

2023 için Norwich Castle Museum & Art Gallery'de, gemiyi tanımlamaya yardımcı olan çan da dahil olmak üzere enkazda bulunan nesnelerin yer alacağı bir sergi planlanıyor.