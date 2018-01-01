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  3. 01 Ocak 2018 19:11

Denizin ortasında alkol yasağını böyle deldiler

Yeni yıl için getirilen yasağa karşı okyanusun ortasına piknik masası atan kasaba sakinleri, dünyada haber oldu.

Denizin ortasında alkol yasağını böyle deldiler

Yılbaşında Yeni Zelanda sahillerinde içki içmenin yasaklanması üzerine bir grup Yeni Zelandalı yaratıcı bir yöntem geliştirdi. Coromandel yarımadasındaki Tairua kasabasında yaşayanlar, sahilden taşıdıkları kumlarla denizin ortasına bir ada yaptı.



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Denizin ortasında alkol yasağını böyle deldiler

Adaya bir piknik masası ve içkiler için buz dolu bir kova sığdırmayı başaran grup, yeni yıla burada içerek girdi. Yerel polis amiri John Kelly, kumdan adanın varlığını öğrendikten sonra "Bu çok yaratıcı bir düşünce - yılbaşından önce öğrenseydim muhtemelen ben de onlara katılırdım" dedi.



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Denizin ortasında alkol yasağını böyle deldiler

Coromandel yarımadasında yılbaşı döneminde kamusal alanlarda içenler 250 Yeni Zelanda doları (yaklaşık 650 TL) para cezasına çarptırılıyor. Yeni Zelanda sitesi stuff.co.nz'ye göre kumdan ada Pazartesi de yıkılmadan ayakta kalmayı başardı.



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