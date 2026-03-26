Denizin ortasında bir başına! Saatlerce kurtarılmayı bekledi
Antalya'da sup board ile denize açılan bir kişi, aniden çıkan sert rüzgarın kurbanı oldu. Boardu devrilen ve açık denizde sürüklenmeye başlayan şahıs, devriye görevindeki deniz polisi tarafından fark edilip, 3 saat sonra kurtarıldı.
Olay, saat 14.30 sıralarında Atatürk Parkı falezler mevkisi açıklarında meydana geldi. Deniz polisi ekipleri rutin devriye görevi kapsamında seyir halindeyken falezlerin yaklaşık 200 metre açığında deniz yüzeyinde çırpınan ve yardım isteyen kişiyi fark etti. Ekipler, dalgalar arasında güçlükle fark edilen kişinin bulunduğu noktaya hızla yöneldi.
Rüzgarın etkisiyle oluşan dalgalar nedeniyle su üstünde kalmakta zorlanan ve bitkin düştüğü görülen kişiye dikkatli şekilde yaklaşan deniz polisleri, ardından onu bota aldı. Kaleiçi'ndeki Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne götürülen, suda çok zaman geçirdiği için üşüyen kişinin T.T. olduğu belirlendi. Deniz polisi, yorgun ve bitkin düşen T.T.'nin vücudunu, termal battaniye ile sardı. Kısa sürede limana ulaştırılan T.T., kendisini bekleyen sağlık ekibine teslim edildi.
3 SAAT SESİNİ DUYURAMADI
T.T.'nin ekiplere sup boarduyla denize açıldığı sırada aniden çıkan rüzgarın etkisiyle dengesini kaybederek devrildiğini, suya düştükten sonra tekrar sup boardın üzerine çıkamadığını ve akıntı nedeniyle açığa doğru sürüklendiğini ifade ettiği belirtildi.
Yaklaşık 3 saat boyunca suyun içinde kalan T.'nin, zaman zaman panik yaşadığı ve yardım çağrısında bulunmasına rağmen kimseye ulaşamadığı belirtildi. T.T.'nin genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. (DHA)