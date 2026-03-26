Denizin ortasında bir başına! Saatlerce kurtarılmayı bekledi

Rüzgarın etkisiyle oluşan dalgalar nedeniyle su üstünde kalmakta zorlanan ve bitkin düştüğü görülen kişiye dikkatli şekilde yaklaşan deniz polisleri, ardından onu bota aldı. Kaleiçi'ndeki Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne götürülen, suda çok zaman geçirdiği için üşüyen kişinin T.T. olduğu belirlendi. Deniz polisi, yorgun ve bitkin düşen T.T.'nin vücudunu, termal battaniye ile sardı. Kısa sürede limana ulaştırılan T.T., kendisini bekleyen sağlık ekibine teslim edildi.