Denizle karanın birleştiği ilimizde kabus gün aydınlanınca ortaya çıktı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde dün gece etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle sahile yakın cadde ve sokaklar su altında kaldı.
Kaynak: DHA / İHA
İlçede dün gece etkili olan kuvvetli yağış ve fırtına, yaşamı olumsuz etkiledi.
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Depremde altyapısı zarar gören sahil kesimlerindeki mahallelerde deniz suyunun da etkisiyle su taşkınları yaşandı.
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Kaldırım seviyesini aşan su, Atatürk ve Ulu Cami caddelerindeki iş yerlerine taştı.
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Caddeler, araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Çok sayıda araç, su taşkınları nedeniyle zarar gördü.
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