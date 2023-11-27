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  4. Denizle karanın birleştiği ilimizde kabus gün aydınlanınca ortaya çıktı

Denizle karanın birleştiği ilimizde kabus gün aydınlanınca ortaya çıktı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde dün gece etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle sahile yakın cadde ve sokaklar su altında kaldı.

Kaynak: DHA / İHA
Denizle karanın birleştiği ilimizde kabus gün aydınlanınca ortaya çıktı - Resim: 1

İlçede dün gece etkili olan kuvvetli yağış ve fırtına, yaşamı olumsuz etkiledi. 

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Denizle karanın birleştiği ilimizde kabus gün aydınlanınca ortaya çıktı - Resim: 2

Depremde altyapısı zarar gören sahil kesimlerindeki mahallelerde deniz suyunun da etkisiyle su taşkınları yaşandı. 

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Denizle karanın birleştiği ilimizde kabus gün aydınlanınca ortaya çıktı - Resim: 3

Kaldırım seviyesini aşan su, Atatürk ve Ulu Cami caddelerindeki iş yerlerine taştı. 

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Denizle karanın birleştiği ilimizde kabus gün aydınlanınca ortaya çıktı - Resim: 4

Caddeler, araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Çok sayıda araç, su taşkınları nedeniyle zarar gördü. 

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