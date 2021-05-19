Denizlerden sonra nehirler de deniz salyasına teslim

“BALIĞA BÜYÜK ZARARI VAR”

Deniz salyasının balıklara büyük zarar verdiğini belirten 40 yıllık balıkçı Mahmut Serim (66) de, “Biz genellikle çaparayla ya da oltayla balıkçılık yaptığımız için misinalarımız kalınlaşıyor. Bu salya misinaya sarıyor ve üstünden de çıkmıyor ve üzeri bez gibi oluyor. Onun haricinde de çaparalarımız yani iğnelerimizin uçları doluyor. Balık gelmiyor, üzerine temizlediğimiz zaman birkaç balık geliyor ama ondan sonra yine kesiliyor. Yani balığa da çok büyük zararı var. Müsilaj dalga dalga, kademe kademe aşağı doğru uzanıyor. Biz tabii üzerindekini görüyoruz. Aşağı doğru damar damar ilerliyor” dedi.