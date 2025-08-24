Denizli'de büyük orman yangını: Rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı
Denizli’nin Pamukkale ilçesi Cankurtaran Mahallesi’nde çıkan orman yangını rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı...
Denizli'nin Pamukkale ilçesi Cankurtaran Mahallesi Denizli - Antalya karayolu kenarında henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Denizli Orman Genel Müdürlüğü ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 uçak, 11 helikopter havadan müdahalelerde bulunurken karadan ise 50 kara aracı, 2 iş makinesi ve 307 personel tarafından müdahale ediliyor.Hızla yayılan yangına söndürme çalışmaları devam ediyor.
Devam eden yangınla ilgili olarak Denizli Valiliğinden yapılan açıklamada; "23 Ağustos 2025 günü, İlimiz Pamukkale ilçesi Cankurtaran mevkiinde orman yangını meydana gelmiştir. Yangına, Orman Bölge Müdürlüğümüze bağlı 3 Uçak, 11 Helikopter, 50 kara aracı, 2 İş Makinesi ve 307 Personel tarafından müdahale edilmektedir" denildi.
Valilik açıklamasında ayrıca "Vatandaşlarımızın, yangınla ilgili gelişmelere dair yalnızca resmi kaynaklardan yapılacak açıklamalara itibar etmeleri önem arz etmektedir" denildi. Yangın gece kontrol altına alınmaz ise sabah saatlerinde havadan uçak ve helikopterlerle müdahale yeniden başlayacak. İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı da alevlerle müdahale için TOMA araçlarını bölgeye gönderdi. Bölgede mahallelerde oturan vatandaşlarda traktörlerine bağladıkları tankerlerle yangınla mücadele eden arazözlere su takviyesi yapıyor. Ayrıca motorsikletli kuryeler ve sivil toplum kuruluşları da araçlarıyla bölgeye giderek alevlerle mücadele eden kişilere su ve gıda dağıtımı yapmaya çalışıyor" ifadeleri de yer aldı.
Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen yangın, Cankurtaran Mahallesi yerleşkesine ve dağın arka tarafını da geçerek Honaz ilçe sınırına doğru ilerliyor.