Denizli'de büyük orman yangını: Rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı

Valilik açıklamasında ayrıca "Vatandaşlarımızın, yangınla ilgili gelişmelere dair yalnızca resmi kaynaklardan yapılacak açıklamalara itibar etmeleri önem arz etmektedir" denildi. Yangın gece kontrol altına alınmaz ise sabah saatlerinde havadan uçak ve helikopterlerle müdahale yeniden başlayacak. İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı da alevlerle müdahale için TOMA araçlarını bölgeye gönderdi. Bölgede mahallelerde oturan vatandaşlarda traktörlerine bağladıkları tankerlerle yangınla mücadele eden arazözlere su takviyesi yapıyor. Ayrıca motorsikletli kuryeler ve sivil toplum kuruluşları da araçlarıyla bölgeye giderek alevlerle mücadele eden kişilere su ve gıda dağıtımı yapmaya çalışıyor" ifadeleri de yer aldı.