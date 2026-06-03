Denizli'de büyük yangın: Gökyüzünü dumanlar kapladı

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Akkale Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir kauçuk fabrikasında bugün saat 15.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Fabrikadaki malzemelerin yanıcı özelliği taşıması sebebiyle alevler kısa sürede tüm binayı sardı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve güvenlik ekibi sevk edildi.