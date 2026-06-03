Denizli'de büyük yangın: Gökyüzünü dumanlar kapladı
Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki bir kauçuk fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yanıcı maddelerin etkisiyle kısa sürede büyüyen alevlere müdahale etmek için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İlçenin birçok noktasından görülen yangın yaklaşık 2 saatte kontrol altına alındı.
Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Akkale Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir kauçuk fabrikasında bugün saat 15.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Fabrikadaki malzemelerin yanıcı özelliği taşıması sebebiyle alevler kısa sürede tüm binayı sardı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve güvenlik ekibi sevk edildi.
Gökyüzünü Simsiyah Dumanlar Kapladı
Kauçuk malzemelerin tutuşmasıyla birlikte fabrikadan yükselen yoğun simsiyah duman tabakası, Pamukkale ilçesinin pek çok farklı noktasından net bir şekilde görüldü.
Yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. Yangında, fabrikada büyük çapta hasar oluştu.
Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. (DHA)