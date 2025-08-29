  1. Anasayfa
Denizli'nin Buldan ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlere karadan ve havadan müdahaleler devam ederken dumandan etkilenen 1 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İHA
Denizli'de orman yangını - Resim: 1

Denizli’nin Buldan ilçesine bağlı Çatak Mahallesi Yeraltı mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Denizli'de orman yangını - Resim: 2

Dün gece saatlerine kadar yapılan çalışmalar neticesinde söndürülerek soğutma çalışmaları yapılan yangın bölgesinde tekrardan çıktığı öğrenildi.

Denizli'de orman yangını - Resim: 3

Bölgede dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, Buldan Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiyen ekipleri sevk edildi.

Denizli'de orman yangını - Resim: 4

Rüzgarın etkisiyle yangının büyüdüğü öğrenilirken karadan ve havadan müdahaleler sürüyor. Dumandan etkilenen 1 kişi için ise bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilenenler ve muhtemel yaralanmaya karşı ise UMKE aracı istenildi.

