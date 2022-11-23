Deprem anında kaydedilen görüntü şoke etti! Işık patlaması kamerada
Düzce'de meydana gelen 5.9'luk depremde, Zonguldak'ta kaydedilen görüntü dikkat çekti. Deprem olduğu sırada gökyüzünde oluşan ışık hüzmesi kameraya yansıdı.
Düzce'de meydana gelen 5.9'luk depremde, Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Çamlıbel köyü muhtarı Mithat Mandıracı'ya ait evin güvenlik kamerasına, gökyüzünde oluşan ışık hüzmesi yansıdı.
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Görüntülerde, deprem anında gökyüzünde ışık hüzmelerinin oluştuğu görüldü.
İşte o anlar:
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