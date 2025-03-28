Deprem anında şoke eden görüntüler: Gökdelendeki havuz suyu taştı, insanlar sürüklendi
Myanmar'da meydana gelen 7.7 ve 6.4 büyüklüğündeki depremler Çin'de de hissedildi. Bir gökdelenin üst katında bulunan havuzdan taşan su, sokaktaki yayaları sürükledi. O anlar kameraya yansıdı.
ABD Jeoloji Araştırmalar Merkezi (USGS) verilerine göre, Güney Asya ülkesi Myanmar'ın Sagaing şehrinin 16 kilometre kuzeybatısında yerel saatle 12.50 sıralarında 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi. Yerin 10 kilometre derinliğinde meydana gelen depremden yaklaşık 12 dakika sonra 6.4 büyüklüğünde artçı sarsıntı yaşandı.
Depremler, komşu ülkeler Tayland, Çin, Hindistan ve Laos'ta da hissedildi.
Depremde en az 144 kişinin öldüğü, 732 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Nay Pyi Taw'daki yerel kurtarma ekipleri, arama ve kurtarma çalışmalarının hala devam ettiğini ve can kayıplarının artabileceğini ifade etti.
Deprem nedeniyle Mandalay bölgesinde bulunan bir cami çöktü. Yerel medyada yer alan haberlere göre, çökme sonucunda en az 10 kişi hayatını kaybetti.
TAYLAND'DA 30 KATLI BİNA ÇÖKTÜ
Depremler Tayland'ın başkenti Bangkok'ta da hissedildi. Depremde inşaatı devam eden 30 katlı binanın çökmesi sonucu ölü sayısının 3'e kayıp sayısının ise 81'e yükseldiği bildirildi.
BANGKOK'TA OHAL İLAN EDİLDİ
Tayland Başbakanı Paetongtarn Shinawatra, Bangkok'ta olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiğini duyurdu. Bangkok'ta yetkililer hasarlı binalara ilişkin yaklaşık 170 bildiri aldıklarını kaydederken, demir yolu hizmetlerinin yarına kadar durdurulduğu bildirildi.