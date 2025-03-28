Deprem anında şoke eden görüntüler: Gökdelendeki havuz suyu taştı, insanlar sürüklendi

Depremde en az 144 kişinin öldüğü, 732 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Nay Pyi Taw'daki yerel kurtarma ekipleri, arama ve kurtarma çalışmalarının hala devam ettiğini ve can kayıplarının artabileceğini ifade etti.

Deprem nedeniyle Mandalay bölgesinde bulunan bir cami çöktü. Yerel medyada yer alan haberlere göre, çökme sonucunda en az 10 kişi hayatını kaybetti.