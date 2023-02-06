Deprem bağışı nasıl yapılır? AFAD tek tek açıkladı

AFAD deprem bölgesi için bağış kampanyası başlattı. Yardımda bulunmak isteyenler için duyuru yapan AFAD, resmi adresinden paylaştığı duyuruda; "Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat 2023 tarihinde saat 04.17’de 7,7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem; Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya, Kilis ve Adana başta olmak üzere çevre illerde yoğun şekilde hissedilmiştir.